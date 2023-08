Urodilo sa vám veľa černíc? Bolo by škoda nechať ich opadať a nespracovať na domáce produkty.

Černicová kaša s vôňou perníka

Budete potrebovať:

1,2 kg pasírovaných černíc

800 g kryštálového cukru

20 g citrusového pektínu

1 biocitrón

2 lyžičky perníkového korenia

zdroj: shutterstock Na prácu si vezmite jednorazové rukavice, černice intenzívne farbia a dostať farbu z dlaní a nechtov je celkom náročné.

Postup

1. Naoberané černice očistite, opláchnite a vložte do hrnca. Chutnejšie je zavárať ich bez semienok, preto ich najprv rozvarte a potom prepasírujte.

2. Pridajte citrón pokrájaný na kúsky aj s kôrou. Premiešajte, podlejte 100 ml vody, hrniec zakryte a zmes priveďte do varu. Varte 2 minúty.

3. Ešte horúcu zmes dôkladne rozmixujte. Cukor zmiešajte s pektínom a perníkovým korením. Černicovú kašu zahrejte a premiešajte so sypkými surovinami.

4. Zmes uveďte do varu a 5 minút miešajte. Odstavte, nechajte 5 minút odpočinúť a plňte do čistých pohárov. Uzavrite ich a postavte na 10 minút hore dnom.