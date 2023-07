S júlom sa nám spájajú prázdniny, dovolenky, relax a pod. Okrem oddychu vám záhradka prináša sladkú odmenu v podobe drobného ovocia. Okrem nich si pripravte aj miesto na iné ovocie, ktoré sa nám s letom neodmysliteľne spájajú. A to sú čerešne, višne, marhule, niektoré druhy broskýň a hrušiek.

Ríbezle

zdroj: Canva Pripravíte si aj vy chutný kysnutý ríbezľový koláč?

Rastú na kríčkoch, sú sladkasto-kyselkavé a môžu byť v čiernej, červenej, ale i v bielej farbe. Áno, hovoríme o ríbezliach. Tie je potrebné nechať dozrieť až do konzumnej zrelosti. Áno, vieme, že by vás to už lákalo pomaly, ale isto oberať, ale dajte im čas. Odvďačia sa vám.