K chlebíku, do šalátu a na gril. Skúste sa na paradajky pozrieť aj netradične! Toto je 9 super receptov, ktoré musíte skúsiť!

Džem

Príprava: 2 kilogramy rajčín umyte, vložte do hrnca, mierne roztlačte a povarte asi pol hodinu. Po zmäknutí rozmixujte ponorným mixérom a prepasírujte. Pridajte k nim 3 klinčeky, vnútro vanilkového struku, 1 kilogram cukru, šťavu z 1 citróna a 2 balenia gelfixu 3:1. Povarte ešte pol hodinu až do zhustnutia. Vyberte klinčeky a nalejte do pohárov.