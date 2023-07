Perník patrí medzi klasiky našich kuchýň. Je rýchly na prípravu a dokáže pomôcť, keď nestíhate v kuchyni. My sme ho ešte vylepšili jablkami. Vyskúšate ho?

Perník s jablkami

3 vajcia

1 prášok do pečiva - perník

2 PL kakao

1 dcl oleja

250 g práškového cukru

1 škoricový cukor

1 vanilkový cukor

1 ČL vanilkovej pasty

3-4 PL džemu

trochu mlieka

3-4 nastrúhané jablká

400 g múky



Čokoládová ganache

Čokoládová ganache 250 g horkej čokolády

250 ml smotany na šľahanie

1 PL masla

trochu kakaa



Na potretie džem

V miske vyšľaháme vajíčka s cukrom a všetkými mokrými surovinami do peny. pridáme nastrúhané jablká, múku, PDP do perníka, kakao a všetko vymiesime v jednu masu. Cesto dáme na vmastený a múkou vysypaný plech a dáme do rúry na 180°C piecť, kým nebude hotové. Skúšku vykonáme podľa špajle. Na hotový perník dáme džem a potrieme čokoládovou ganache.

