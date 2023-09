Jednoduchý jablkový chlebík, do ktorého môžete smelo použiť všetky opadané jablká!

ŠŤAVNATÝ JABLKOVÝ CHLEBÍK

190 g očistených jabĺk nakrájaných na kocky

50 g cukru

1 a pol lyžičky mletej škorice

210 g polohrubej múky

1 lyžička kypriaceho prášku

štipka soli

110 g zmäknutého masla

100 g cukru

2 veľké vajcia

80 g nastrúhaných jabĺk alebo jablkovej výživy

1 lyžička vanilkového extraktu

120 ml plnotučného mlieka

zdroj: shutterstock Šťavnatý jablkový chlebík

Predhrejte si rúru na 175°C, formu na chlebíček si vyložte papierom na pečenie. Zmiešajte dokopy jablká nakrájané na kocky s 50 gramami cukru a škoricou, dajte bokom. Zmäknuté maslo vymiešajte s cukrom do peny, pridajte vajcia, vanilkový extrakt, neskôr aj jablkovú výživu a mlieko. V druhej miske zmiešajte suché suroviny (múku, kypriaci prášok, štipku soli) a sypkú zmes pridávajte po častiach do mokrej. Na záver vmiešajte aj jablká. Cesto vylejte do pripravenej formy, pečte približne 60 - 70 minút, urobte test špajdľou. Ak sa vám bude zdať, že cesto hnedne príliš rýchlo, prikryte ho alobalom na prvých 30 minút pečenia. Chlebík ihneď vyberte z formy a nechajte ho vychladnúť na mriežke.