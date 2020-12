Medovníky deti milujú nielen jesť, ale aj zdobiť. Perníky zas balíme do mikulášskych balíčkov. Tieto tri recepty sa v našej rodine krútia každé Vianoce.

Mäkké, voňavé, zdobené aj nie, i s plnkou. Každý má rád niečo iné, ale základ je rovnaký. Nepoznám rodinu, v ktorej by sa nepiekli medovníky. A nielen kvôli deťom! Naši seniori zbožňujú mäkké ako obláčik, lebo nehrozí, že si poškodia zubnú náhradu. Deti majú radi sladké a nadýchané, no aspoň u nás sa tešia hlavne tomu, že ich môžu zdobiť podľa vlastnej fantázie. A my gazdinky? Priznajme si, okrem vianočnej vône, ktorá zahalí celý dom, v nás tiež prebudí tvorivého ducha a s radosťou sa pridáme k deťom.

Vždy sa podaria

Tieto medovníčky pekáva moja švagriná. Sú nadýchané a tmavé, takže na nich krásne vynikne snehobiela poleva.

zdroj: Marcela Szabóová Formičky sú stále tie isté, ale výzdoba je vždy iná.

Budete potrebovať:

160 g kryštálového cukru

160 g medu

120 g masla

500 g hladkej múky

1 KL sódy bikarbóny

1 KL mletej škorice

1 KL perníkového korenia

2 celé vajcia

Postup:

Cukor, med a maslo dajte do hrnčeka a na miernom plameni nechajte zohriať, aby sa zmes spojila. Do múky primiešajte všetky sypké suroviny a prilejte ešte teplú medovú zmes. Do nie úplne vychladnutého cesta zamiešajte obe vajcia a vypracujte hutné cesto. Hotové cesto zabaľte do potravinárskej fólie a nechajte odpočívať dve hodiny. Na mierne pomúčenej doske cesto vyvaľkajte a vykrajujte. Pred pečením medovníčky potrite vajcom, ktoré ste vyšľahali s trochou kakaa. Pečte na 170 až 180 stupňoch.