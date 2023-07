Sú dni a noci, keď je fajn pritúliť sa k nej a nájsť šunku či zmrzlinu. Ona vám priateľstvo potvrdí hlavne tým, že sa bude vzorne starať o vaše jedlo. Samozrejme, iba v prípade, že ho do nej správne uložíte.

Len tak nahádzať nákup z tašky rovno do chladničky sa nevypláca, lebo to, kam jednotlivé potraviny dáte, ovplyvňuje ich čerstvosť a trvanlivosť. Dôležité je, aby studený vzduch mohol správne prúdiť chladničkou, aj to, aby ste videli, kde čo máte. Ideálne je zaplniť ju asi do troch štvrtín. V tomto sa líši od mrazničky, ktorá najlepšie funguje, keď je plná.

Kým v mnohých moderných chladničkách môžete nastaviť každú poličku na inú teplotu podľa skladovaných potravín, pri starších modeloch si treba dávať pozor. Ideálne sú 4 °C – pri nich potraviny vydržia najdlhšie. Aj v chladničke však teplo stúpa nahor, a tak na najvyššej poličke bude teplejšie než na najnižšej. Niektoré výrobky môžu mať aj presne danú a nemeniteľnú teplotu v boxoch na zeleninu, mäso a mliečne výrobky. Pri nastavovaní teploty prihliadajte aj na naplnenie chladničky, ročné obdobie a s tým spojenú teplotu v miestnosti − počas leta niekedy treba teplotu znížiť, v zime, naopak, zvýšiť (nikdy však nie nad 7 °C).

zdroj: Shutterstock Zápach v chladničke aj v mrazničke je otrava. Používali ste na jeho odstránenie pohár mlieka či jedlú sódu? Vyskúšajte mletú kávu. Nasypte ju do menšej nádoby, položte ju do zadnej časti chladničky alebo priamo do mrazničky a nechajte pôsobiť aspoň týždeň. Potom ju vymeňte za novú.

Pri ukladaním potravín do zadnej časti si dajte pozor, aby vám niečo nepri­mrzlo k stene. Rovnako k sebe nepatrí čerstvé mäso a napríklad otvorené mlieko – mohli by si navzájom vymeniť nezdravé mikroorganizmy. Pozor aj na jedlo so silnou arómou. Keď ho neprikryjete, napáchne ním všetko, azda okrem vajíčok. Chladničku treba pravidelne čistiť, ideálne vodou s octom.

Ako teda potraviny v chladničke správne usporiadať, aby vydržali dlho čerstvé? Poradíme vám na ďalšej strane.