Cez leto idú uhorky na dračku. Používame ich skoro všade a ide o vďačnú zeleninu plnú vody a zároveň s malým, až by sme mohli povedať, žiadnymi kalóriami. Viete, ako zvýšiť ich úrodnosť?

zdroj: Canva Uhorka sa dá využiť aj v kozmetickom priemysle.

Zbytočné veci dajte preč

Uhorka neskutočne rýchlo rastie. Pokiaľ by ste si dali výrastky z uhoriek do zeme a dobre sa vám ,,chytia", začnú veľmi aktívne rásť. Dôkazom budú aj mnohopočetné výhonky. Ak by ste si mysleli, že budete mať tým pádom veľa uhoriek, ste na omyle. Pokiaľ má uhorka veľa bočných výhonkov a plodov, tak hlavný výhonok nemá v konečnom dôsledku veľa sily a energie. Po čase sa stane fakt, že jednotlivé výhonky strácajú sily, energie, sú zle vetrané, častejšie ich môže nejaká pliaga napadnúť alebo z nich padajú kvety.