Goji v našich záhradách patrí medzi tie menej známe ovocné druhy. Goji možno niektorí poznajú aj pod názvom Kustovica čínska. Do Európy prišla z Tibetu. Na Slovensku má vhodné, ba priam až ideálne, podmienky pre svoj rast. Povieme si, ako ju pestovať, aby ste z nej mali bohatú úrodu.

Dôležitý je rez

Rastliny začnú rodiť už v druhom roku po výsadbe. Avšak kvalitnú úrodu dosiahnu až v treťom roku. Jedným zo základných opatrení sú rezy. Pokiaľ by Vám goji nerodilo, môže to byť spôsobené nesprávnym rezom. A pritom ide o veľmi jednoduchú záležitosť. Ten však musíte robiť každý rok a to v dostatočnom predstihu - do konca júna. Pokiaľ by ste sa na to „vykašľali", vedzte, že môžete očakávať nulovú úrodu a pokiaľ by sa nejakým zázrakom niečo urodilo, tak plody budú drobnučké.