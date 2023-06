Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare). Veľa ľudí ani len nepozná názov tejto voňavej bylinky, ktorá je typická pre juh Európy, konkrétne pre Taliansko. Bez čoho by sa nezaobišla pizza, bruschetta či bolonské špagety? No bez OREGÁNA. Vedeli ste, že sa dá využiť aj mimo brány kuchyne?

Kde sa vzal?

Jeho pôvod môžeme datovať už do starovekého Grécka či dokonca Egypta. Tam boli neoddeliteľnou súčasťou najrôznejších náboženských rituálov. Mnohí ho nosili aj ako istý druh talizmanu. V minulosti ho ľudia vysádzali aj na hroby, verili tomu, že ochráni duše mŕtvych. Lekári zase pamajorán využívali na liečenie bolestí hlavy, ďalej ako dezinfekciu či ako čaj na celkové upokojenie. Bratia Česi na pamajorán majú výborné pomenovanie a to "dobromysl".

zdroj: Shutterstock Táto bylinka vám pomôže aj pri dráždivom kašli.

Táto bylinka dorastá do výšky až 60 cm. V lete sa jej kvety farbia do fialova. Keď si pár lístkov zoberieme do rúk a podrvíme ich, okolie, ale aj naše ruky budú voňať podobne ako po majoráne či materine dúške. Oregano je trváca rastlina, ktorá potrebuje suchšiu hlinito-piesočnatú pôdu. Sadíme ju na jar do bylinkového záhona. Pokiaľ sa o ňu budete dôkladne starať, doprajete je dostatok slnka, tak Vám radosť bude robiť i niekoľko sezón.