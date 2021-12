Ak chcete z cibule vydolovať to najlepšie čo ponúka, mali by ste ju jesť vždy iba týmto jedným spôsobom.

Pomáha cievam

Vďaka obsahu vitamínu C cibuľa podporuje funkciu ciev i ďalších častí tela. Prospieva tak srdcu i mozgu. Pre zdravé fungovanie by ste ho mali prijať okolo 90 miligramov. Koľko sa zmestí do cibule? „Jedna priemerne veľká cibuľa má 9 až 18 % odporúčaného denného príjmu," píše WebMD.