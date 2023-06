Deliť so slizniakmi o svoju úrodu nie je bohviečo. Zvlášť, keď ste sám proti celej armáde. Vďaka týmto trikom sa ich konečne zbavíte.

Poriadok musí byť

Základom každej domácnosti by mal byť poriadok. Inak by tomu nemalo byť ani na Vašej záhrade. Rajom pre slizniaky sú práve veľké kopy suchej trávy, buriny či lístia. Samozrejme, tieto už staré hŕby záhrady možno využiť aj ako lapače pre týchto slimákov. Budú účinné iba vtedy, keď sa zavčas rána zoberiete do záhrady a začnete ich zbierať. Ak to nestihnete, zalezú do svojich skrýš a večer Vám budú pojedať úrodu. Pokiaľ už máte doma takú kopu lístia či buriny, najideálnejším spôsobom je zaliať kopu vriacou vodou. Ak by ste sa rozhodli pre solenie, bolo by to zdĺhavé a obzvlášť nehumánne. Takéto kopy držte čo najďalej od zeleniny a okrasných rastlín.

zdroj: shutterstock Najčastejšie sa v záhradách vyskytuje slizniak veľký (vpravo) a slizniačik poľný. Vajíčka znášajú do dier v pôde, pod kamene, dosky, vo fóliovníkoch a v skleníkoch pri stenách.

Dokonca rastliny nepolievajte zbytočne v ich okolí. To by sa stalo rajom pre slizniaky. Vhodný čas na polievanie si naplánujte hneď ráno, aby sa stihla pôda do večera usušiť.