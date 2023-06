Postupujúca vegetácia stromov vyžaduje vašu každodennú starostlivosť, pričom do záhrady by ste nemali chodiť bez nožníc. Ako chrániť stromy, vám prezradí ovocinár Marián Komžík.

Ako vyhrať nad voškami

Ich škodlivosť už azda netre­ ba vysvetlovať. Premnoženie je každoročný problém a škody na rastlinách často doslova likvidač­ né. Stromy a kry sa nevyvíjajú tak, ako potrebujete, ich vitalita sa znižuje, silno napadnuté jedince predčasne hynú. Vošky sú tiež významným prenášačom víruso­ vých a iných chorôb medzi rastli­ nami.

Prípravkov proti nim je na trhu na­ ozaj veľa. Vybrať si môžete podľa svojich preferencií chemické ale­ bo ekologické varianty. Tie prírode blízke sa vyrábajú z extraktov rastlín, napríklad z tropickej Azadirachta indica, obsahujú oleje (nimbový, karanja, citrusový, kokosový, feniklový), sú obohatené o komplexy mikroelementov potrebných pre výživu rastlín alebo v sebe skrývajú rôzne prospešné kmene baktérií (Photorhabdus luminescens, Bacillus thüringiensis). Okrem toho, že priamo obmedzujú aktivitu škodcu, zároveň posiľňujú bunkovú stenu rastlín. S ochranou proti voškám priamo súvisí aj redukcia mravcov v okolí ovocných stromov. Modernou metódou je aplikácia parazitických hlístic z rodu Steinernema. Tieto parazity ich síce neusmrtia, no pod stromami vytvoria také prostredie, ktoré im nevyhovuje a radšej sa „presťahujú“ inam. Ak by tak neurobili, hlístice by napádali larvy, čo dospelé mravce vedia. Bioagens sa aplikuje od apríla do septembra zálievkou alebo postrekom, naliať ich môžete aj priamo do mraveniska. Účinok sa dostaví do troch dní a trvá asi počas šiestich týždňov. Pôda by mala byť po celý čas primerane vlhká.