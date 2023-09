Larvy kováčikov škodia na mrkve i zemiakoch. Pandravy chrústa sa nezastavia pred ničím. Keď sú hladné, ponúknu sa koreňmi trávy, zeleniny, ale aj mladých stromov.

Drôtovce

Škodlivosť drôtovcov si všimnete na zemiakoch i mrkve pri čistení zeleniny do jedla. Najviac škodia na jar a koncom leta. Chodbičky, ktoré si v zemiakoch robia často plesnivejú a hnijú.

Drôtovce sú larvy chrobákov z čeľade kováčikovitých. Tie sa vyskytujú prevažne na zanedbaných poliach a záhradách. Vývoj lariev trvá niekoľko rokov a k tomu potrebujú výživnú potravu, preto sa nezastavia pred ničím a poškodzujú akékoľvek plodiny. Prevažne im najviac chutia spomínané zemiaky a mrkva. Okrem mechanického poškodenia sú prenášačmi hubových chorôb, ktoré ich dielo na úžitkovej časti rastliny dokonajú.

Preventívna ochrana

S drôtovcami sa bojuje ťažko, pretože nie je proti nim registrovaný nijaký chemický prípravok. Pomôcť môže pestovanie horčice alebo repky, ktoré podľa zistení odborníkov na drôtovce pôsobia toxicky.

Zmysel má aj výroba návnad, ktorá je síce zdĺhavá, ale vypláca sa...aspoň čiastočne. Pascu vyrobíte z kúskov mrkvy alebo zemiakov, ktoré napichnete na špajdľu a zakopete do pôdy do hĺbky asi 5 až 10 cm. Potom si musíte nájsť čas a pasce kontrolovať, keď v nich spozorujete zalezené drôtovce, zničte ich.

Obdobou pasce je skorá sejba mrkvy, ktorá poslúži ako návnada. Keď do nej drôtovce zalezú vyberiete ju a vysejete ďalšiu. Koncom leta zas pomáha skorší zber úrody, to ale musíte pomerne presne poznať čas, kedy larvy do koreňov zaliezajú.