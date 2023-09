Izbovky sú skvelými pomocníkmi aj v pracovnom prostredí. Psychológovia hovoria, že pomáhajú zbavovať deti stresu a zlepšujú motiváciu.

Svokrin jazyk (Sansevieria trifasciata)

Kedysi patril k úplne najobľúbenejším izbovkám. Dnes už má Svokrin jazyk (Sansevieria) dni svojej najväčšej slávy za sebou. Avšak to mu neuberá na skutočnosti, že taktiež patrí k najnenáročnejším izbovým rastlinám. Preto sa výborné hodí aj do pracovného prostredia. Vyhovuje mu akékoľvek stanovište pokiaľ naň nedopadajú priame slnečné lúče. V pohode zvláda izbovú teplotu, ktorá by však nemala klesnúť pod 10 °C. Nemá rád premokrenie, preto mu treba dopriať miernu zálievku. Na prihnojovanie si potrpí najmä v lete. Vtedy ho stačí prihnojiť raz za mesiac. Škodcami je napádaný len veľmi zriedkavo, čo je tiež veľkou výhodou.