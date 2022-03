Sezóna medvedieho cesnaku začína. Skôr, než sa však pustíte do jeho zberu, mali by ste poznať niekoľko zásad!

1. Pozor na chránené územie

Ak cesnak nepestujete v záhrade, natrhať si ho môžete aj vo voľnej prírode. Pozor však na oblasti, ktoré spadajú medzi chránené územia s tretím až piatym stupňom ochrany! V takýchto oblastiach je zber raslín zakázaný a hrozí vám za to aj pokuta!

2. Nezameňte si ho

Pri každej rastline platí pravidlo, že zberajte len také, ktoré naozaj poznáte. Tí menej skúsení si ľahko môžu zameniť listy cesnaku medvedieho s listami konvalinky, ktorá je navyše jedovatá!

zdroj: Zuzka Slaninková Nezmýľte si listy konvalinky s medvedím cesnakom.

3. Len zdravé listy

Nikdy nezbierajte poškodené alebo inak znehodnotené listy. Na jednom mieste ich zvyčajne rastie veľa, preto si už pri zbere starostlivo vyberajte len zdravé listy.

4. Myslite aj na ostatných

Keď zbierate cesnak medvedí, používajte na to nôž, nožnice alebo pri zbere dávajte pozor na to, aby ste s listom nevytrhli aj cibuľku. Z nej totiž vyrastá kvet, z ktorého vznikajú semená. Ak by ste odtrhli rastlinu aj s cibuľkou, cesnak sa len ťažko rozmnoží.

zdroj: shutterstock Medvedí cesnak

5. Na obale záleží

Podobne ako pri zbere húb či akýchkoľvek iných byliniek platí, že najlepšie je zberať ich do košíka, cez ktorý prúdi vzduch. Ak nemáte koší, poslúži aj otvorená krabica alebo papierová taška. Cesnak nikdy nezberajte do sáčku, bylinka by sa tam mohla zapariť a znehodnotiť.

6. Zber pred zakvitnutím

Staršie listy už nemajú takú intenzívnu chuť a vôňu ako mladšie. Preto zbierajte cesnak ešte skôr, než zakvitne. Ak to nestihnete, nevadí. Veď jedlé sú aj jeho cesnakové kvety.