Z času na čas môže vaše bylinky napadnúť nepríjemná múčnatka. Chémia na bylinky nie je nič moc, keďže sú prioritne určené na konzumáciu. Miesto chemických prípravkov však môžete vyskúšať postrek, ktorý si pripravíte priamo doma. My sme jeho účinok vyskúšali za vás!

Múčnatka sa prejavuje tak, že na povrchoch listov sa objavuje jemný biely povlak, akoby boli listy posypané múkou. Múčnatka je v skutočnosti hubové ochorenie, ktoré dokáže prečkať v pôde aj tuhú zimu. Tvoria ju huby z radu Erysiphales, tie dokážu potrápiť nejedného záhradkára rovnako ako pestovateľov viniča.

zdroj: Petra Števková Múčnatka na listoch rozmarínu

Múčnatka priamo rastlinu síce nezabíja, avšak dokáže ju oslabiť až natoľko, že sa jej prestane dariť. Spóry potrebujú pre svoj rast vlhkosť a teplotu okolo 23 °C. Postihuje ovocné stromy, rajčiaky aj strukoviny. Ak je rastlina zdravá a má vyhovujúce podmienky, dokáže múčnatke odolať aj sama. Ak však nemá všetko, čo potrebuje, múčnatka sa rýchlo rozšíri. Kľúčová je teda prevencia vytvorením dobrých podmienok pre rast rastliny.

zdroj: Petra Števková Biely prášok na listoch je indikátorom múčnatky

Postihnuté listy zničte, nikdy ich neumiestňujte do kompostu, pretože spóry múčnatky sú naozaj odolné a vydržia aj nízke zimné teploty. Následne by ste si ich mohli preniesť použitím kompostu aj do iných častí záhrady.

Prečo sóda funguje?

V našom teste sme vyskúšali namiešať prípravok z vody a jedlej kuchynskej sódy. Sóda je vysoko zásaditá. Ak vytvoríte pre múčnatku takéto nevyhovujúce prostredie, dokážete sa jej zbaviť. Zároveň takýto roztok nepoškodí rastliny. V podstate môžete použiť roztok vytvorený aj inými zásaditými látkami, avšak u mnohých záhradkárov sa osvedčila najviac práve dostupná sóda.