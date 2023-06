Sú voňavé, výborne chutia a sú zdravé. Dokonca pomáhajú pri trávení. Poďte sa s nami na ne pozrieť. Oceníte ich nielen pri víkendovom grilovaní.

zdroj: Canva Bylinky milujú dostatok vody a svetla.

Veľa vlahy a slniečka

Leto sa neodmysliteľne blíži a nás to láka tráviť každú voľnú chvíľu v záhrade alebo na terase s rodinou alebo priateľmi. S tým súvisia aj letné grilovačky, bez ktorým si leto nevieme ani predstaviť. Bez jednej ingredencie by vaše pokrmy nestáli za to. Sú ňou bylinky. Tie môžete pestovať v jednom črepníku. Majú radi slnečné prostredie a dostatok vlahy. Určite nezabudnite požiť črepník s otvormi, aby mohla prebytočná voda kam odtiecť.