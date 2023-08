Najčastejšie pestovaná bylinka, ktorú máte doma isto aj vy! Spravte si z nej čaj, podporí imunitu na konci leta.

Počas leta a jesene využijete bazalku pravú (Ocimum basilicum), ktorú možno pestovať v rôznych farebných a chuťových variantoch. Priaznivo podporuje imunitnú odpoveď organizmu a celkovo pôsobí uvoľňujúco a relaxačne na psychiku.

Pripravte si bazalkový čaj

Čerstvú bazalku používajte do jedál, hodí sa hlavne k syrom a rajčinám. Skúste z nej však uvariť aj čaj. Jednu polievkovú lyžicu nasypte do šálky a zalejte vriacou vodou. Lúhujte desať minút a pite ako čaj. Sviežosť bazalkovému čaju dodá citrón, ktorý vyžmýkajte už do vychladeného nápoja. Pridať môžete aj med, ktorý silu bazalky ešte znásobí.