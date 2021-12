Naši predkovia zbierali šípky po stáročia a vedeli prečo. Cenné živiny z nich využívali počas chladných zimných mesiacov. Šípky vďaka vysokému obsahu vitamínu C nahradili počas 2. svetovej vojny ťažko dostupné citrusové plody.

ŠÍPKOVÉ KOŽE

Ovocné kože sú v posledných rokoch veľmi obľúbenou pochúťkou. Uvarené šípky rozmixujte ho v mixéri na úplne jemnú hmotu, ako keby ste robili smoothie. Vysteľte plechy papierom na pečenie.

Plech s hmotou, ktorú ste doň rovnomerne dali, vložte do rúry rozohriatej maximálne na 50 °C. Po usušení papier s kožou nastrihajte na rovnomerné pásy. Potom opatrne príborovým nožíkom oddeľujte kože od papiera a rolujte do rolky.

NAJLEPŠÍ ŠÍPKOVÝ ČAJ

Potrebujete: šípky, med a citrón a pomaranč

Postup: Sušené i čerstvé plody šípky stačí rozdrviť, zaliať vriacou vodou a lúhovať asi 15 minút. Môžete použiť aj opačný proces – hrsť šípok zalejte studenou vodou, nechajte „vymočiť“ a následne prevarte. S medom a citrónom pomôže čaj pri nachladení.

Čo všetko obsahujú šípky vitamín C

vitamín E

vitamín B1 a B6

fosfor, železo, zinok a horčík

flavonoidy, fytochemikálie

karotenoidy

ŠÍPKOVÝ DŽEM

Potrebujete: 1 kg šípok, 600 – 800 g kryštálového cukru, klinčeky

Postup: Šípky očistite, umyte, nasypte do hrnca, pridajte klinčeky a zalejte vodou tak, aby voda presahovala šípky o 2 až 3 cm. Približne pol hodiny na miernom ohni varte do mäkka. Uvarené šípky rozmixujte a 2 x prepasírujte cez hustejšie sitko alebo 1 x cez gázu. Prepasírovanú masu, zbavenú jadierok, uveďte do mierneho varu a prisypte asi 500 g cukru na 600 g masy. Miešajte, kým sa cukor nerozpustí. Potom hrniec odstavte a prichystajte si panvicu alebo plytký kastról, do ktorého po troche nalievajte šípkovú masu. Za stáleho miešania varte na miernom ohni, kým sa vareškou neurobí na dne cestička. Zhustnutým džemom naplňte pripravené menšie zaváracie poháre. Uzavrite a pri teplote 80 °C sterilizujte 15 minút.