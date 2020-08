Keďže rez patrí v komplexe celoročnej agrotechniky medzi najzásadnejšie opatrenia, je dôležité nezanedbať ho a nerobiť chyby. Poradíme vám, ako sa vyhnúť tým najčastejším.

Práve prebieha rez kôstkovín po zbere. V profesionálnych sadoch pracovníci zarezávajú od skorého rána, aby to na rozsiahlej ploche niekoľkých hektárov stihli najneskôr do konca septembra. Pozreli sme sa preto na chyby spojené s rezom, či už jadrovín alebo kôstkovín. Zašli sme na návštevu do Nitry a Ing. Jakub Mankovecký nám ukázal ako reaguje broskyňa na chyby spojené s rezom. Nech sa páči, čítajte aj pozerajte, veríme, že sa niečo nové dozviete a naučíte. Možno sa v tom nájdete a možno sa s úsmevom na perách potešíte, že vy chyby vlastne ani nerobíte :)

Slabý povýsadbový rez

Pre túto najčastejšiu chybu sa každoročne neujme veľké množstvo novovysadených stromčekov. Povýsadbovým rezom – silnou redukciou nadzemnej časti – upravíte jej pomer v prospech podzemnej. Ak tento krok zanedbáte, zvyšujúci sa výpar povrchom nadzemnej časti nestíha koreňový systém dopĺňať a stromček vysychá. S touto chybou sa stretnete pri všetkých druhoch, najvýraznejšie sa však prejavuje na broskyniach a nektárinkách, ale i marhuliach či slivkách.