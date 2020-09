Kanadské čučoriedky sa v posledných rokoch tešia veľkej obľube. Dospetovať ich, nie je náročné, treba však dodržať niektoré pravidlá. A čo kamčatské čučoriedky? Sú oproti kanadským menej náročné a rodia medzi prvými ovocinami.

Drobné ovocie je s človekom neodmysliteľne späté už od nepamäti. To, že jednoznačne patrí do nášho jedálneho lístka, potvrdzujú aj nálezy z čias dávno minulých, keď práve drobné lesné ovocie tvorilo základ stravy vtedajších ľudí.

Kanadské čučoriedky

Sú nenáročný ovocný druh, ktorý si vyžaduje slnko a kyslú pôdnu reakciu. Optimálne pH je v rozmädzí 3,5 až 4,5. Ak by ste tieto hodnoty nedodržali, rastliny by chradli, trpeli náchylnosťou na choroby a škodcov, nedosahovali úrody a v konečnom dôsledku by odumreli. Ak pôda optimálne pH nemá, je možné to napraviť primiešaním kyslej vrchoviskovej rašeliny, štiepky, kôry a ihličia z ihličnatých drevín. Tieto substráty výrazne pomáhajú.Potrebujú veľa vody, ale na zamokrenie sú citlivé. Výborné je, že nezáleží, v ktorom kúte Slovenska bývate, darí sa im na celom našom území. Čo si však vyžadujú je pravidelný rez, ktorý ak vynecháte, veľké sladké plody dopestujete len ťažko. Choroby a škodcovia sa im zatiaľ s úspechom v našich podmienkach vyhýbajú, no nájdu sa aj výnimky.

Aby ste sa dočkali úrody, je nutné myslieť na prípravu pôdy pred výsadbou a samozrejme vybrať si tú správnu odrodu.

