Deň, mesiac aj rok narodenia hrá v numerológií dôležitú úlohu. Ak zistíte svoje životné číslo, zistíte o sebe veľa!

Ako vypočítať životné číslo?

Každý dátum narodenia sa skladá z deviatich čísel - deň, mesiac a rok. Keď ste sa napríklad narodili 12.05.1975, vaše životné číslo zistíte ta, že spočítate všetky jednotlivé čísla. V tomto prípade to bude 1+3+0+5+1+9+7+5. Výsledkom je 31. Životné číslo je však číslo od 1 do 9, preto musíte z dátumu narodenia získať jednociferné číslo. V tomto prípade preto spočítate ešte aj 3+1. Vašim životným číslom by bolo číslo 4.

