Aj vy patríte k 99 % ľudí, ktorí kôstku z avokáda vyhadzuje? Pozrite sa na tieto super tipy, čo s kôstkou!

Nafarbiť tkaniny

Aj vy z času na čas potrebujete niečo zafarbiť? Staré ľanové šaty, ktoré je najvyšší čas upcyklovať alebo len nedeľný zákusok, ktorému by farba naozaj pristala. Stavte na to, čo máte doma a na to, čo nám príroda sama ponúka.

Podobné vlastnosti ako šupky z avokáda má aj jeho jadro. Na prvý pohľad sú šupky zelené. Vložte ich spolu s jadrom do horúcej vody a ponorte k nim kúsok nefarbenej látky či vlny. Tá chytí krásnu ružovú farbu.