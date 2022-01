Mango, ktoré si môžete dopestovať už aj u nás, patrí k najbohatším ovocných druhom, čo sa týka obsahu selénu a vitamínu A.

1. Náhrada pre histaminikov

Počuli ste už o amčure? Ide o prášok zo zeleného manga, ktorý vonia ako med a nahrádza citrón, ktorý ľudia s histamínovou intoleranciou nemôžu. V Indii ho pripravujú tak, že sa ešte zelené mango nakrája na kúsky, ktoré sa sušia na slnku a potom zomelú na prášok.

2. Vypestujete si ho aj z kôstky

Na vypestovanie vlastného manga vám stačí jeho kôstka. Tú nožnicami či nožom opatrne rozlúpnite, kôstku zabaľte do mokrej papierovej vreckovky a vložte do sáčku. Za pár dní až týždňov začne klíčiť, potom ju opatrne vložte do substrátu a postavte na svetlé miesto.

zdroj: Shutterstock smoothie

3. Vo všetkých formách

Mango sa môže jesť surové, ako prísada v jedlách varené, v koláčoch pečené. Okrem toho ho môžete sušiť, odšťavovať, pripraviť si z neho prášok, spraviť si z neho pyré, džem a aj sirup.

4. Plné vitamínu A

Už v jednej šálke manga sa nachádza 10 % dennej odporúčanej dávky vitamínu A. Ten je dôležitý v boji proti infekciám a s vitamínom C, ktorý mango tiež obsahuje, tvoria super dvojku pre posilnenie imunity.