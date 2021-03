Zabezpečte si úrodu zdravej zeleniny. Je čas pustiť sa do vysievania a vysádzania. Nezabudnite na výber vhodnej odrody. Máme pre vás krátky prehľad zeleniny, ktorá sa vysieva či vysádza skoro na jar.

Marcové počasie praje sejbe mnohých druhov zeleniny. Niektoré semienka putujú priamo do voľnej pôdy, iné zas do výsevných nádob. Skôr než sa pustíte do sejby do voľnej pôdy, hriadky vyhnojte dusíkatým vápnom.

1. Mrkva

Semeno mrkvy klíči už pri teplote 3-4 º C, preto sa vysieva skoro na jar, keď už pôda preschne. Vybrať treba skoré odrody a tie vysiať na záhon čo najskôr. V teplejších oblastiach je to zvyčajne v marci, vo vyšších polohách až v apríli. Stredne skoré a neskoré odrody vysejte v apríli a v máji do hĺbky 1 cm. Po vzídení rastliny jednoťte na rovnakú vzdialenosť v riadku 2-5 cm. Redšiu sejbu dosiahnete zmiešaním osiva s pieskom. Ako značkovaciu plodinu použite reďkovku. Mrkva totiž dlho vzchádza a tak aspoň budete vidieť, kde ste siali.

Skorú mrkvu začnite zberať v júni, neskorú do začiatku novembra podrývaním riadkov a ručným vyťahovaním.

Vedeli ste, že... ...mrkva je jedna z mála zelenín, ktorá je výživnejšia varená ako surová.

zdroj: shutterstock.com Na trhu je bohatá ponuka odrôd, ktoré sú pestré farbou, tvarom aj termínmi sejby.

Pozor na vŕtavku

Samičky tohto škodcu cicajú šťavy na listoch, neskôr kladú vajíčka taktiež do listov. Vyliahnuté larvy sa prevŕtavajú do koreňov, kde si robia chodbičky a kuklia sa. Škodca prezimuje v pôde a zväčša v druhej polovici mája sa preberá k životu. Tento termín však v súvislosti s otepľovaním nemusí byť presný. Preto sa vypláca vsadiť na preventívnu ochranu. Na hriadkach s mrkvou pestujte cibuľu, ktorá pre obsah silíc pôsobí na muchu repelentne. Odporúčaná je aj sejba v neskoršom termíne, kedy prvá z dvoch generácií škodcu nedostane šancu v poraste sa vôbec usídliť. Nepredpokladáme, že by ste proti vŕtavke chceli použiť chémiu, ale ak predsa, tak rátajte s tým, že v malospotrebiteľskom balení momentálne nie je povolený nijaký prípravok.

zdroj: Shutterstock

Mechanickú bariéru na kladenie vajíčok vytvorí biela netkaná textília umiestnená nad hriadkami s mrkvou v čase náletu škodcu. Nie je potrebný tunel ako na obrázku, stačí fóliou rastliny zakryť a po obvode hriadky ukotviť. Podľa niektorých zdrojov pomáha pestovanie mrkvy vo vyvýšených záhonoch či kávová usadenina v okolí rastlín, ktorá účinkuje podobne ako cibuľa v poraste.