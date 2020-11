Z lekárne našich starých mám! Na jesenné a zimné obdobie sa vyzbrojte super tipmi a receptami, ktoré vám pomôžu pri rôznych neduhoch účinnou a prírodnou cestou.

Práve choroby dýchacej sústavy patria medzi najobvyklejšie zdravotné ťažkosti, ktoré zvyknú potrápiť kedykoľvek počas roka, ale najmä v chladnejšom období.

zdroj: Shutterstock

Rôzne infekcie sa môžu vyskytnúť v horných dýchacích cestách – nosová dutina, prinosové dutiny, nosohltan a hrtan –, ale aj v dolných dýchacích cestách – v priedušnici, prieduškách a pľúcach. Ochorenia horných a dolných dýchacích ciest sa zvyčajne nezaobídu bez kašľa, pocitu pálenia, škriabania, nádchy, pocitu upchatého nosa, zachrípnutia či horúčky. Ochorenia bránia bezproblémovému vykonávaniu funkcií dýchacej sústavy a zvyčajne je potrebný dostatočný oddych na lôžku a aj lieky. Najrpv však môžete siahnuť po tých, ktoré sú overené našimi predkami a vedia úžasne účinkovať. Samozrejme, ak by sa váš stav nezlepšoval je treba vyhľadať lekára a chorobu nezanedbať, ale poriadne sa preliečiť.

Keď ochoriete skúšate svoj stav zlepšiť prírodnou cestou? Áno, mám svoje overené "babské! triky 97% Nie, utekám k lekárovi, aby mi dal lieky 3%

1. SOS kúpeľ nôh pri prechladnutí

Do lavóra si pripravte teplú vodu – najteplejšiu, akú vydržíte. Rozmiešajte v nej soľ a namočte do nej chodidlá. Majte ich takto asi 10 minút. Potom ich natrite prekrojeným cesnakom, ľahnite si do postele, dobre sa prikryte a vypite šálku lipového čaju s medom. Takto to robili naše staré mamy hneď, ako mali pocit, že prechladli alebo že na ne „niečo lezie“. Kúpeľ nôh pomohol telu, aby sa prehrialo.

zdroj: shutterstock.com

Určite výborne padne aj silný vývar. Pridajte doň aj túto ingredienciu a jeho účinky budú ešte blahodárnejšie: