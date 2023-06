Poznáte kimči? Tradičné kórejské jedlo z kvasenej kapusty, ktoré musíte ochutnať!

Jednou z najlepších vecí celej Kórei je bezpochyby kimchi (čítaj kimči). Je to ich tradičné národné jedlo pripravené z fermentovanej čínskej kapusty a ďalšej zeleniny. Recepty sa odovzdávajú z generácie na generáciu a niet kórejskej rodiny, ktorá by tento zdravý pokrm nepripravovala.

Zdravá pochúťka plná vitamínov

Kimchi pochádza z Kórei, no svojich priaznivcov začína mať po celom svete. Tajomstvom tejto pochúťky je fermentácia, vďaka ktorej sa v použitej zelenine nachádza omnoho viac vitamínov a prospešných látok než v zelenine v surovom stave.

Obsahuje veľké množstvo probiotík, hlavne laktobacilov, ktoré pomáhajú udržiavať náš tráviaci systém v dobrej kondícii. Po procese fermentácie obsahuje vykvasené kimchi aj veľké množstvo prospešných antioxidantov.

Staršie než Matuzalem

Pôvodne sa kimchi robilo len z nasolenej čínskej kapusty či inej zeleniny a hovädzieho vývaru, bez pridania akýchkoľvek iných prísad. Mimochodom, prvá písomná zmienka o kimchi bola v čínskej poézii Ši-kjung, jej vek sa odhaduje na 3000 rokov. V tom čase sa tomtu pokrmu hovorilo dži.

Ďalšie ingrediencie sa začali pridávať do receptu až v 12. storočí. Jednou z hlavných prísad tohto jedla je sýto-červené čili. Avšak kimchi nebolo vždy červené. Čili sa do Japonska dostalo skrz portugalských námorníkov a do Kórei prišlo až v 18. storočí.

