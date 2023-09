Keď sa povie cvikla, väčšina ľudí si ju predstaví strúhanú alebo krájanú naloženú v pohári v sladkokyslom náleve s chrenom. Zabudnite na klasiku zo školskej jedálne a vydajte sa na modernú cestu spracovania červenej repy.

Zber na viackrát

Červená repa sa zaraďuje medzi zeleninu s postupným zberom. Nesmie sa však nechať v zemi príliš dlho, pretože by buľvy zdrevnateli a boli by v podstate nepoužiteľné. Prvý zber spočíva v skracovaní zelených listov, ktoré sú jedlé a môžete ich použiť do rôznych jedál.

zdroj: shutterstock Buľvy môžete zberať priebežne na priamu konzumáciu. V chladničke vydržia 3 až 4 dni s listami, keď ich odstránite, 2 až 4 týždne. Čerstvé zelené listy by mali byť bez známok vädnutia.

Listy zoschnuté na okrajoch sa, pochopiteľne, nepoužívajú a dávajú sa do kompostu. Druhý spôsob zberu predstavuje vyberanie buliev zo zeme, čo môžete robiť aj postupne. Záleží na vegetačnej lehote samotnej odrody (pohybuje sa od 60 do 120 dní od výsevu) a na tom, či ste vysiali semienka skorej, neskorej alebo inej repy.

Skladovanie nie je problém

Ak sa buľvy nenachádzajú príliš hlboko v zemi, zvládnete ich vybrať aj ručne. Zvyšky zeminy, ktoré sa na repe držia, pozorne očistite. Pri zbere dlhých buliev musíte dbať na to, aby sa nepoškodili, preto je vhodné použiť rycie vidly. Po vytiahnutí treba listy odstrániť zakrútením, aby buľva „nekrvácala“.

zdroj: shutterstock Ak vysejete červenú repu aj v júli alebo auguste, budete sa tešiť zo solídnej úrody ešte v septembri a októbri. Posledné buľvy treba pozberať pred prvými mrazmi.

Ostatné opatrne poukladajte do debničiek a nechajte ich pár dní na vzduchu „vydýchať“. Do pivnice ich uložte pred príchodom mrazov. Výborné uskladnenie je aj v škatuli s pilinami, ktoré treba v zime z času na čas zvlhčiť.

