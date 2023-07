Asi každý záhradkár vie, že bez dostatočného polievania si nedopestujú dostatok úrody. Počas letných dní to platí dvakrát. Ako správne polievať sa dočítate v našom článku.

Každá pôda si vyžaduje individuálny prístup

Vhodná závlaha dosť ovplyvňuje výšku a kvalitu úrody. Taktiež so závlahou súvisí aj dĺžka vegetácie. Väčšina zeleniny potrebuje viac vlahy, ako sa jej prirodzene dostane z dažďa. Hoci môžeme hovoriť o vlahovom deficite, tak u nás nie je až taký silný ako v iných štátoch. Pokiaľ budete bezhlavo polievať rastliny a nebudete dbať ohľad na to, aký druh rastliny to je, aké je jeho vegetačné obdobie či na pôdu, v ktorej rastie, tak želaný výsledok sa nedostaví.

zdroj: Canva Vlaha do záhrady patrí a má aj svoje pravidlá

Zeleninu nemôžete zalievať podľa nejakého všeobecného návodu. Sú tam zahrnuté viaceré faktory. Ľahšie pôdy treba zalievať menšími dávkami vody a častejšie, pretože voda rýchlo vsiakne do spodných vrstiev a rastliny ju nestihnú vypiť. Naopak, na ťažších a menej priepustných pôdach treba zalievať rastliny väčšími dávkami vody, ale zase naopak menej často, aby sa voda rovnomerne vsiakla. Neoceniteľnou pomôckou v záhrade je určite nástielka, ktorá zabráni rýchlemu vyparovaniu vody zo zeme, ale aj nadmernému zabahneniu, pokiaľ sa preženú letné a intenzívne búrky.