Bylinky sú už po stáročia nielen synonymom zdravia, ale aj krásnej pleti. Ak chcete ich blahodarné účinky pocítiť na vlastnej koži, ponúkame vám pár nenáročných receptov.

Kvetinová voda

Prispieva k hydratácii, tonizácii, osvieženiu a rozjasneniu pleti. Využiť ju môžete nielen ako pleťové tonikum, ale aj ako surovinu na výrobu domácej kozmetiky, pri arómoterapii, ako odpudzovač hmyzu, na prevoňanie vlasov či bielizne pri žehlení.

Budete potrebovať: 4 hrste kvetov alebo okvetných lístkov • 200 ml destilovanej vody • hrniec s vypuklou pokrievkou • teplovzdornú misku • parný stojan alebo cedník na cestoviny • ľad

Do hrnca nalejte destilovanú vodu. Vložte doň cedník tak, aby voda nepresahovala jeho spodné otvory. Následne do cedníka vložte kvety, medzi ktoré do stredu dáte misku. Hrniec prikryte pokrievkou hore dnom. Zapnite sporák a pomaly priveďte vodu do varu. Para sa zachytáva na pokrievke, pohybuje sa smerom do stredu a klesá do misky. Pre účinnejšiu formu kondenzácie položte na hornú časť pokrievky ľadové kocky. Voda sa postupne skoro celá vyparí a premiestni do misky. Nakoniec kvetinovú vodu nechajte vychladnúť, prelejte do tmavej nádobky s rozprašovačom a skladujte na tmavom a chladnom mieste.

zdroj: shutterstock Kvetová voda v spreji

Levanduľové pleťové tonicum

Budete potrebovať: 3 lyžice sušených alebo 5 lyžíc čerstvých levanduľových kvetov • 100 ml jablčného octu • 300 ml destilovanej vody

Kvety nasypte do fľašky so širším hrdlom, nalejte ocot, vodu a uzavrite viečkom. Položte na teplé, svetlé miesto aspoň na týždeň. Raz denne obsah potrepte. Potom preceďte do vhodnej uzatvárateľnej nádobky a môžete používať.

Ako vyrobiť kvetinový olej sa dozviete na ďalšej strane ►►►