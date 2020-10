Ako rezať broskyňu, rozmnožiť rakytník či ako mať počas jednej sezóny dve úrody brusníc? Spýtali sme sa za vás profesora Ivana Hričovského.

Čo potrebuje mišpuľa?



Niekde som čítal o mišpuliach, že nielen plody, ale aj kôra, drevo či listy sú vhodné ako lieky na rôzne ochorenia zažívacieho traktu a pri horúčkach. Mám zdroj, odkiaľ môžem získať mišpule v tvare kra i stromčeka. Akú starostlivosť a rastové podmienky vyžadujú?



Ešte v nedávnej minulosti patrili mišpule k pomerne vyhľadávanému ovociu. Odnepamäti sa ich plodom pripisovali blahodarné účinky. Hoci by sa mali vysádzať do ľahkých, vápenatých pôd, nie je to striktná podmienka úspešného rastu. Stromy neohrozujú takmer žiadne škodce, preto sa vyhnete chemickej ochrane.