Šalvia lekárska je bylina s množstvom liečivých účinkov. Jej využitie sa rozširuje od liečby tráviacich problémov po podporu kognitívnych funkcií.

Šalvia lekárska (Salvia officinalis) je aromatická bylina so všestrannými liečivými vlastnosťami, ktorá sa využíva už tisícky rokov. Jej pôvodným domovom sú južné oblasti Európy, no dnes sa pestuje v mnohých častiach sveta. Táto bylina patrí do čeľade hluchavkovité (Lamiaceae) a je príbuzná s mätou, rozmarínom a oreganom.

Uznávaná už v staroveku

História šalvie lekárskej siaha až do staroveku, kedy ju uznávali starí Egypťania, Gréci a Rimania pre jej liečivé účinky. Jej latinský názov "Salvia" pochádza z latinského slova "salvare", čo znamená "liečiť". Táto bylina mala v histórii široké spektrum využitia od liečby rôznych chorôb až po použitie vo vyššom duchovnom význame.

