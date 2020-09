Skúste to aj vy! Odborník zodpovedal 10 najčastejších otázok o pestovaní hlivy ustricovitej

Hliva ustricovitá je drevokazná chladnomilná huba, ktorú nájdete voľne v prírode, od októbra do novembra, menej často aj v apríli. Ak sa vám nechce chodiť do lesa, môžete si ju dopestovať aj sami. Je to jednoduché a nenáročné, aj potreby na pestovanie sú ľahko dostupné a nenákladné.