Uskladnenie jabĺk na zimu má niekoľko jednoduchých pravidiel. Ako ich skladovať, aby boli počas chladných mesiacov svieže a čerstvé? Kľúčom je vlhkosť a nižšia teplota.

Jablká môžete uskladniť aj v tmavom, chladnom mieste, napríklad v pivnici alebo garáži. Dôležité je udržiavať stálu teplotu okolo 2 až 4 °C. Pravidelne kontrolujte uskladnené plody a odstráňte tie, ktoré začínajú hniť, aby ste zabránili šíreniu hniloby. Tu je niekoľko krokov, ako ich správne uskladniť.

Vyberajte správne odrody - je možné skladovať aj skôr dozrievajúce odrody, ale tie nevydržia čerstvé tak dlho ako neskoré.

Zberajte len dozreté a zdravé plody - nezrelé alebo príliš prezreté jablká sú na skladovanie nevhodné. Plody, ktoré odpadávajú zo stromu sú už prezreté. Ideálne je uskladniť jablká priamo v deň zberu.

Vyberte vhodný priestor - murovaná pivnica s vysokou vlhkosťou vzduchu, zabraňuje jablkám, aby strácali vodu a scvrkávali sa. Ak máte suchú pivnicu, postavte na zem nádobu s vodou a pravidelne ju dopĺňajte.

Skladujte ich v debničkách s dierami po stranách, aby k nim prúdil dostatok vzduchu. Ukladajte ich stopkou nahor, najlepšie do jednej vrstvy.

Pravidelne kontrolujte uskladnené jablká a odstraňujte tie, ktoré začínajú hniť, zabránite tak šíreniu hniloby na zvyšok úrody.

Keď nemáte pivnicu, môžete vyskúšať uskladniť jablká v uzatvárateľných drevených debnách, ktoré obsahujú rašelinu. Jednotlivé vrstvy ovocia od seba musíte oddeliť hrubou vrstvou suchej rašeliny - približne do výšky tri až päť centimetrov. Dbajte na to, aby sa plody navzájom nedotýkali, neotláčali, pretože by sa mohli navzájom nakaziť hnilobou či plesňou.

Ak nechcete spracovať čerstvé jablká, môžete tak urobiť napríklad sušením alebo vo forme jablkového pyré. V minulosti sa sušili najmä odrody, ktoré neboli určené na zimné uskladnenie. V súčasnosti sa preferuje najmä ich výraznejšia, korenistá chuť, akú majú napríklad viaceré tradičné "kožovky", vyhľadávaná je tiež dužina nehnednúca pri sušení.