Paradajky sú jednou z najpopulárnejších a najrozšírenejších plodín na svete. Svojou šťavnatou chuťou a výživovými vlastnosťami sa stali neodmysliteľnou súčasťou mnohých jedál a kuchárskej kultúry. Máloktorá potravina je tak bohatá na zaujímavosti.

zdroj: Shutterstock Rajčiny sú plné dôležitých minerálov, vitamínov či antioxidantov

Majú bohatú históriu

To, že paradajky pochádzajú z Južnej a Strednej Ameriky isto viete. Začali ich tu pestovať Majovia a Aztékovia asi pred 2000 rokmi. Prvé divoké paradajky boli malé, kyslé a žltooranžové, oveľa odlišnejšie od moderných odrôd. Po objavení Ameriky Krištofom Kolumbusom v roku 1492 sa paradajky dostali do civilizovaného sveta. Až do 16. storočia však neboli v Európe obľúbené, pretože boli považované za exotické jedovaté rastliny. Zmenilo sa to až v 16. a 17. storočí, kedy sa začali pestovať najmä v južných krajinách, ako je Taliansko a Španielsko a postupne sa stali obľúbenou súčasťou stredomorskej kuchyne.