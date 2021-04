Na vyloženie muškátov na balkón je ešte skoro, lebo aj uplynulú noc mrzlo. Ešte stále je čas na ich prípravu na nadchádzajúcu pestovateľskú sezónu.

Prezimovali ste muškáty v panelákovej pivnici, ale pohľad na ne váas neteší? Naštartujte ich jednoduchým rezom, doprajte im čerstvý substrát. Už vopred si naplánujte spoločnú výsadbu s inými druhmi a môžete si zohnať už aj hnojivo, lebo keď sa objavia prvé kvetné puky, budete ho potrebovať.

Radikálny rez

Nech to znie akokoľvek surovo, musíte tak urobiť. Muškáty sú po zime polámané, niektoré ešte nesú uschnuté súkvetia, substrát v okolí bázy rastliny je prekrytý suchými listami. A preto, ak ste sa muškátom doposiaľ nevenovali, je najvyšší čas tak urobiť. Listy vyhoďte, tie čo sa ešte zázrakom držia na rastline, oberte a vyhoďte tiež. Polámané výhonky zrežte. Rastlina, o ktorú ste sa v minulom roku starali má dostatočne silný koreňový systém, takže so zmladením nebude mať problém. Akurát pri reze myslite na to, že na každom výhonku treba nechať dva-tri púčiky, z ktorých vyrastú nové výhonky.