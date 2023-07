Aj o ne sa treba starať, aby dlho vydržali a cítili ste sa v nich dobre. To, akým spôsobom ich vyčistíte, záleží predovšetkým na materiáli.

Kožené

Prvou možnosťou je vyčistiť rukavice glycerínovým (sedlovým) mydlom. Jednoducho ich vyperte v lavóre so studenou vodou a nechajte voľne uschnúť. Na druhý spôsob budete potrebovať starú kefu, kýblik so studenou vodou, prací prostriedok a soľ. Najskôr odstráňte hrubé nečistoty kefou. Následne vyperte rukavice vo vedierku s vodou, do ktorej ste pridali pol šálky pracieho prostriedku a jednu lyžicu soli. Nakoniec ich opláchnite v studenej vode, jemne vyžmýkajte a zaveste na šnúru.