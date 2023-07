Domov žiariaci čistotou nepotrebuje arzenál toxických chemických prostriedkov. Aj tie najobyčajnejšie veci majú neskutočnú silu a zaistia, aby sa to u vás ligotalo od podlahy po strop.

Nie je sa čomu čudovať, že sa chemické čistiace prostriedky stali bežnou súčasťou domácností. Chytľavá reklama, príjemná vôňa, garantovaná sila a naša pohodlnosť ich radia medzi samozrejmú vec, bez ktorej sa už nevieme zaobísť. Ich použitie má však aj temnú stránku a určite lepšou alternatívou je zameniť ich za účinných pomocníkov na ekologickej báze.

zdroj: shutterstock Ak vás trápia alergie či respiračné choroby, na vine môžu byť aj čistiace prostriedky!

Prečo zvážiť zmenu?

O tom by vám vedeli rozprávať najmä ľudia, ktorí trpia alergiami, ekzémami, histamínovou intoleranciou, respiračnými či chronickými ochoreniami. Možno si to neuvedomujete, ale denne prichádzate do kontaktu s kokteilom agresívnych toxických chemikálií, čo sa skôr či neskôr odzrkadlí na zdraví.

Napríklad osviežovače vzduchu obsahujú množstvo škodlivých látok, ako je formaldehyd či naftalén, ktoré sa dýchaním dostávajú priamo do tela, v tuhej forme by ste dokonca našli aj karcinogénny pesticíd p-dichlorbenzén. Hlavnou zložkou bielidiel je veľmi toxický chloristan sodný. Prostriedky na čistenie kobercov obsahujú perchlóretylén – karcinogén, ktorý môže zapríčiniť akútnu toxicitu centrálnej nervovej sústavy. Čističe na nábytok a podlahu v sebe skrývajú karcinogénny nitrobenzén. Väčšina prostriedkov na čistenie okien obsahuje amoniak alebo dechtové farbivá a nebezpečné sú hlavne pre vdychovanie mikročastíc vo forme aerosólov. Závan sviežej čistoty toalety nie je len tak pre nič za nič. Obsiahnuté substancie po zmiešaní s vodou vytvárajú toxické výpary, ktoré dráždia oči, sliznice a v horšom prípade vyvolávajú astmatické záchvaty. Samotnou kapitolou sú pracie prostriedky s chemickou zmesou látok zapríčiňujúce podráždenie pokožky a respiračné problémy.

zdroj: Shutterstock Ak chcete zmeniť spôsob upratovania, na začiatok si vystačíte s tým, čo nájdete doma. Nenahraditeľným pomocníkom bude ocot, sóda bikarbóna, kyselina citrónová či samotný citrón.

Myslite na zdravie

Bude to „len“ jedna strana mince. Za používanie ekologických čistiacich prostriedkov vám poďakuje aj životné prostredie. Ochránite ho od mixu exhalátov, ktoré sa doň dostávajú splaškami či vzduchom. Zároveň znížite objem odpadu z domácnosti tým, že budete rozprašovače a nádoby na čistiace prostriedky používať opakovane. Menej toxínov v okolí ocenia najmä tehotné ženy, deti, ale aj vaši štvornohí domáci miláčikovia. V neposlednom rade rozdiel pocítite aj z finančnej stránky, keďže na udržanie poriadku si vystačíte s niekoľkými ľahko dostupnými ingredienciami.