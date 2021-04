Alpské, žlté jahody pravdepodobne nikdy nenájdete v supermarkete, pretože sú jednoducho príliš krehké na spracovanie a transport. Plody dozrejú do žltej farby mihnutím oka, no nemusíte sa o ne báť, pretože netradičné sfarbenie uniká pozornému oku pažravých vtákov.

Jahoda lesná ´ALPINE YELLOW´

Je stáloplodiaca, kompaktná odroda, ktorá nevytvára poplazy, preto je mimoriadne vhodná na výsadzbu do závesných črepníkov alebo do nádob na terasu. Krásne vynikne aj ako obruba bylinkového záhonu.

V zahraničí je už dlhé roky obľúbenou odrodou, ktorá patrí do každej záhrady. Pestovatelia jahôd na ňu nedajú dopustiť, pretože vyniká aromatickými plodmi a nenahraditeľnou sladkou ananásovo-ružovou chuťou. Dužina plodov po dozretí je mäkšia ako u bežných jahôd, preto sa zvyknú ľahko poškodiť.

zdroj: pinterest/gardenbetty.com V dnešnej dobe už každý vie, že najzdravšie ovocie je práve to, ktoré si dopestujete sami doma.

Pestovateľské podmienky

Pestovanie týchto unikátnych jahôd nie je vôbec náročné a viete si ich dopestovať aj zo semienok. Semienka vysievajte neskôr na jar do sadbovačov, ktoré následne umiestnite do skleníka. Ideálna teplota pri klíčení je 20 °C, vtedy klíčenie trvá približne 21 dní. Po vytvorení 5 pravých listov môžete sadenice vysádzať na stanovisko v spone 50 x 25 - 30 centimetrov alebo ich presaďte do väčších črepníkov.

zdroj: pinterest/westcoastseeds.com Táto alpská forma lesnej jahody bola prvýkrát objavená asi pred 300 rokmi v Alpách.

Vyhovuje im pôda, ktorá je bohatá na organické látky, a ktorá je dobre priepustná. Alpské jahody majú plytké korene, ktoré sa dajú ľahko poškodiť kultiváciou alebo horúcim letným slnkom, preto sa odporúča okolo nich nastielať kompost, slamu alebo ihličie. Obľubujú slnečné stanovište.

zdroj: pinterest/gardenbetty.com Nesaďte jahody tam, kde ste predtým tri roky pestovali zemiaky, rajčiaky, papriku, baklažán alebo maliny.

Kvitnú krémovými kvetmi so žltým stredom od mája do septembra. Na rozdiel od lesných jahôd, ktoré rodia iba na jar, alpské jahody rodia nepretržite od júna až do september. V prvom roku rastlina zarodí až na jeseň.

zdroj: pinterest/swallowtailgardenseeds.com Polievanie je veľmi dôležité pri tvorbe plodov začiatkom leta a počas septembra.

Prospešné látky

Hoci tieto jahody nevynikajú takým pestrým sfarbením ako ich červené sestry, môžu sa pochváliť rovnako vysokým obsahom zdraviu prospešných látok. Vedeli ste, že patria medzi najsilnejšie prírodné antioxidanty?

zdroj: pinterest/magicgardenseeds.com Jahody sú sladké, zdravé ovocie, ktoré obľubuje azda každý.

Okrem toho obsahujú tiež mangán, bór, draslík, fluór, fosfor, horčík, kobalt, síru a vápnik.

zdroj: pinterest/chiotsrun.com Okrem vitamínu C obsahujú i celú škálu vitamínov B, ktoré posilňujú imunitu.

Ich konzumácia je prospešná pri:

vysokom krvnom tlaku

vysokom cholesterole

poškodení pečene

slabom imunitnom systéme

zdroj: pinterest/suttons.co.uk Plody okrem iného pomáhajú znižovať riziko rakoviny, infekcie dýchacích ciest, tráviace ťažkosti, zápchu a dehydratáciu.

Sladké potešenie

Alpské jahody majú výrazne menšie plody ako bežné jahody. Pri úplnej zrelosti sú veľmi mäkké a ľahko sa rozdrvia. Jedným z populárnych spôsobov, ako jesť tieto plody, je bobule zaliať trochou mlieka alebo smotany, pridať cukor a potom bobule roztlačiť, aby pustili šťavu.