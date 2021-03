Sezóna ovocia je síce ešte ďaleko, avšak do doby, kedy bude vaša záhrada plná týchto chutných červených plodov, môžete využiť ich listy! Pozrite sa, čo všetko obsahujú a akým spôsobom ich môžete zužitkovať.

Listy malín

Obsahujú vitamín C, železo a ďalšie účinné látky. Listy malín majú protizápalové účinky, pomáhajú tiež pri nádche či bolesti hlavy. Podporujú sťahy maternice, takže v neskorších mesiacoch tehotenstva môže pripraviť na pôrod a celkovo ho uľahčiť. Malinové listy majú schopnosť odvodňovať a tiež podporujú hojenie rán. Vhodné sú aj na zábal na vlasy, ktorým sa zvýrazní ich lesk.

zdroj: Profimedia.sk Maliny zrežte, aby mali na rok formu aj opäť chutné plody a výživné listy.

Zber listov malín je vhodný počas celého obdobia kvitnutia. Z čerstvých, ale aj zo sušených malinových listov si môžete pripraviť lahodný čaj. Má sviežu chuť a pôsobí pri tráviacich ťažkostiach či na zmiernenie menštruačných kŕčov. Ak si pripravíte silnejší výluh, môžete ho použiť na kloktanie, je účinný na bolesť hrdla vďaka svojmu protizápalovému účinku. Podobne si z čerstvých listov môžete pripraviť aj prírodnú masku na tvár.

zdroj: profimedia.sk Tvarujte maliny a tešte sa z úrody. Vrátane listov!

Listy jahôd

To, že jahody sú primárne pestované kvôli ich sladkým plodom, zatieňuje fakt, že ich listy sú hotové bohyne medzi bylinkami. Obsahujú vitamíny C a A, sú plné minerálnych látok, železa, trieslovín a kyselín. Ideálny čas pre zber jahodových lístkov je od mája do septembra.

zdroj: Profimedia.sk Jahody a ich listy plné prospešných látok.

Ich účinky sú až zarážajúce, keď si človek uvedomí, že jeho pozornosť listy jahôd nikdy nemali. Dokážu obnovovať bunky v pečeni a napomáhajú eliminovať vznik obličkových a močových kameňov. Na močové cesty majú tiež protizápalové účinky. Podobne ako listy malín pôsobia aj proti tráviacim ťažkostiam a taktiež zosilňujú sťahy maternice, preto sa neodporúčajú užívať v prvých mesiacoch tehotenstva.

zdroj: unsplash.com Plody, listy aj kvety jahôd sú plne konzumovateľné.

Z jahodových listov si pripravíte čaj. Ten napomôže zrýchliť váš metabolizmus a pôsobí aj proti bolesti kĺbov. Výluh z listov obsahuje prospešný draslík. Používajte vždy len také listy, ktoré neboli chemicky ošetrované.

Listy egrešov

Možno ste sa pri zbere egrešov nikdy nezamysleli nad tým, že aj jeho listy je možné využiť. Mladé egrešové listy sú plné vitamínov. Z nasušených listov egrešov si pripravíte lahodný čaj. Zbierajte ich na jar, keď sú ešte mladé. Zber je síce možný aj neskôr, avšak ich chuť nebude už taká jemná a príjemná ako pri mladých lístkoch.

zdroj: Profimedia.sk Pri egrešoch sa zamerajte nazber mladých lístkov.

Egrešové listy majú protizápalové účinky, takže sú vhodné hlavne pri nachladnutí či chrípke. Pri ich ďalších účinkoch je to taká zmes jahodových a malinových listov. Tiež majú priaznivý vplyv na obličky, močové cesty a na priebeh menštruácie.

zdroj: profimedia.sk Egreše majú tiež jedlé listy.