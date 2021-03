Dobré zdravie závisí nielen od vyváženej stravy a pravidelného pohybu. Nie je pochýb, že vaše zdravie ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom žijete. Správne zvolená izbová rastlina môže skutočne zmeniť vašu náladu, hladinu stresu, kvalitu spánku a dokonca aj dýchanie.

Pekne vyzerajúca izbová rastlina je pre vás dobrou voľbou, ale pekne vyzerajúca rastlina, ktorá v tichosti pracuje vo vašej domácnosti na zlepšení vášho zdravia je ešte lepšou voľbou.

Tu je 8 izbových rastlín, ktoré môžu pomôcť vyriešiť niekoľko bežných zdravotných problémov.

1. Zelenec chochlatý (Chlorophytum comosum)

Tieto rastliny sú skvelé na odstraňovanie formaldehydu zo vzduchu vo vašej domácnosti. Jedná sa o materiál, ktorý pochádza z najrôznejších vecí, ktoré si do domácnosti prinesiete, vrátane papierových tašiek, voskovaných papierov, vreckoviek na tvár, papierových obrúskov, drevotrieskových dosiek, preglejkových obkladov a syntetických látok.

Okrem formaldehydu sa zelenec zameriava aj na oxid uhoľnatý a ďalšie toxické nečistoty vo vzduchu.

zdroj: pinterest/crocus.co.uk Dlhé pásikované listy vyrastajú v hustých trsoch z mäsitých dužinatých koreňov.

Je to jedna z najjednoduchších rastlín na pestovanie, a môžete ju umiestniť na menej slnečných miestach vo svojom dome, pretože nemá rada priame slnko.

Zelenec chochlatý rastie v akomkoľvek type pôdy a je potrebné ju len občas polievať.

2. Aloa pravá (Aloe vera)

Číra, gélovitá látka nachádzajúca sa vo vnútornej časti listu, sa môže nanášať priamo na pokožku. Zvyčajne je používaná na liečbu popálenín od slnka, omrzlín, psoriázy a oparov. Vždy pred aplikáciou na pokožku sa uistite, či netrpíte alergiou na túto látku.

zdroj: pinterest/wikihow.com Rastlina obsahuje biogénne stimulátory, ktoré zvyšujú obranyschopnosť chorého organizmu.

Rastlinu aloe vera je potrebné hlboko zalievať a ich pôdu medzi každým zalievaním nechať len mierne vyschnúť (asi 1 až 2 palce). Darí sa im veľmi dobre na slnku, ale najlepšie je udržiavať rastlinu na nepriamom slnku.

3. Levanduľa lekárska (Lavandula angustifolia)

Levanduľa je kvitnúca rastlina, ktorá má veľmi jemnú a príjemnú arómu. Vôňa levandule, ktorá je známa svojimi duševnými výhodami zmierňujúcimi stres, sa často používa v kúpeľných produktoch, ako sú soli, krémy na starostlivosť o pleť, mydlá a sviečky.

Ak umiestnite levanduľu napríklad do spálne, mali by ste zlepšiť kvalitu svojho spánku. Podľa bylinkárov totiž účinkuje ako výborný liek proti nespavosti.

zdroj: pinterest/balconygardenweb.com Jej vôňa prináša pokoj, pohodu a mier.

Levanduľa obľubuje ľahkú, suchšiu pieskovitú pôdu. Okrem sucha uvíta slniečko a dostatok vápna v pôde. Nepotrpí si na prihnojovanie a na rast nevyžaduje veľa priestoru. Pri jej zalievaní jednoznačne platí, menej je viac.

4. Brečtan popínavý (Hedera helix)

Nikto z nás nechce myslieť na to, že by sa u niekoho doma darilo plesniam. Ak sa toho obávate, mali by ste si zaobstarať brečtan do vašej domácnosti. Čistí až 94 % častíc plesní vo vzduchu, ktoré môžu vyvolávať alergie.

Rovnako ako rastlina aloe vera, aj brečtan popínavý je ďalšou skvelou rastlinou, ktorú si môžete dať do svojej spálne. Ak trpíte astmou alebo ťažkosťami s dýchaním, dopomôže vám k ľahšiemu dýchaniu a vy si užijete pokojný spánok.

zdroj: pinterest/blog.mytastefulspace.com Uvedomte si, že brečtan je jedovatý, preto by ste ho mali udržiavať mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Rastline sa darí pri svetle žiariviek, ale nie na priamom slnku, takže je to dokonalá izbová rastlina pre bežné spálne s umelým svetlom. Pôda by mala byť udržiavaná vlhká, ale nie rozmočená.