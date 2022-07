Po japonskom zistení, že "lesný kúpeľ" má úžasné zdravotné benefity, teraz začali prechádzky v prírode odporúčať aj americkí odborníci. Prečo vlastne?

Ak sa po prechádzke v lese cítite vyrovnaní, bez stresu a plní energie, nie je to len tak pre nič za nič. Má to svoje vedecké vysvetlenie. Svetovým lídrom v lekárskom výskume „lesnej medicíny“ je Japonsko. Skúmanie prebieha už vyše 20 rokov a štát doň investuje nemalé peniaze. Lesný kúpeľ, alebo „šinrin-joku“, sa tu považuje za druh preventívnej zdravotnej starostlivosti a predstavuje vlastne obyčajnú prechádzku po lese či po parku.

zdroj: shutterstock Prechádzky vo vždyzelených ihličnatých lesoch sú prospešnejšie vďaka fytoncídom.

Ako dokazujú japonské výskumy, medzi stromami sa znižuje skóre úzkosti, hnevu, únavy a zmätenosti a zvyšuje sa skóre duševnej energie. To podľa odborníkov naznačuje preventívny účinok lesného kúpeľa nielen proti civilizačným ochoreniam spôsobeným najmä stresom, ale aj proti depresii. Šinrin-joku je najlepšie robiť ráno, pred jedenástou. Vtedy je vo vzduchu najviac fytoncidov. Japonci už dávno vedeli, že tráviť čas v lese je zdravé. No len pred pár rokmi vedci dokázali, že za to vďačíme fytoncidom, ktoré vylučujú rastliny.

zdroj: Shutterstock Les so zrubom a potokom.

Taktiež po lesnom wellnesse v ľudskom organizme významne rastie aktivita aj počet NK buniek, z anglického „natural killer cells“, čo sú bunky prirodzenej imunity schopné rozpoznať a likvidovať najmä nádorové bunky a bunky infikované vírusmi.

zdroj: SHUTTERSTOCK príroda - cesta - stromy - les - rieka

Polhodina v lese

Zvyšuje prirodzenú imunitu.

Znižuje hladinu stresových hormónov,

Znižuje krvný tlak, spomaľuje pulz,

Pôsobí antidepresívne, znižuje úzkosť, nabíja energiou.

Dokonca účinkuje aj ako prevencia proti rakovine.

Za výskumom japonských vedcov nezaostávajú ani tí americkí. Vedci zo Stanfordskej univerzity v Spojených štátoch skúmali takisto výhody pobytu v prírode na duševné zdravie. Prišli k záveru, že už 90-minútová prechádzka v lese, parku alebo napríklad okolo jazera nám umožňuje pozerať sa na život pozitívnejšie a vyhnúť sa negatívnym myšlienkam.

zdroj: Shutterstock Prechádzka lesom vám vráti energiu a chuť do života.

Ozdravné lesné prechádzky sa však poriadajú na celom svete. Ako to vyzerá? Jednoducho chodíte lesom, vypnete si mobily a snažíte sa počúvať zvuky prírody - šum lístia, žblnkot vody, bzučanie hmyzu. Môžete sa aj vyzuť, pre lepší kontakt s prostredím, dotýkať sa kmeňov stromov, a hlavne dýchať vzduch taký odlišný od mestského.

Zdroj: zdravie.pluska.sk