Sodá bikarbóna je neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti. Jej super schopnosti môžete využiť pri upratovaní, varení, starostlivosti o telo i v záhrade. Existuje niečo, kde sa nedá použiť? Áno, takže opatrne s ňou.

Sóda bikarbóna sa bežne využíva v kuchyni na pečenie, je súčasťou potravinárskych výrobkov i náplní v hasiacich prístrojoch. Mať ju doma v zásobe sa vám určite oplatí, nakoľko si skvelo poradí pri rozličných problémoch a perfektne splní to, čo potrebujete.

zdroj: shutterstock Sóda je skvelým pomocníkom pri upratovaní.

Pomôže pri upratovaní

Univerzálny čistič zmyje špinu, vybieli a pekne vyleští všetky povrchy. Čistiacu pastu si pripravíte z ½ šálky sódy bikarbóny a 3 polievkových lyžíc vody. V kuchyni hravo zvládne vyčistiť zamastenú trúbu, mikrovlnku, drez i kuchynskú dosku. V kúpeľni zas zbaví vodného kameňa umývadlo, vaňu i toaletu. Vynikajúco tiež pohltí a neutralizuje pachy. Dajte ju preto do misky a vložte do chladničky alebo posypte ňou dno odpadkového koša. Rovnako dobre účinkuje aj na odolné škvrny. Pred praním naneste sódu na špinavé oblečenie alebo pridajte ½ šálky jedlej sódy priamo do práčky.

zdroj: shutterstock Sóda je dvojsečná zbraň, pomáha, ale zároveň môže aj uškodiť.

Súčasť domácej lekárničky

Kloktanie vody so sódou bikarbónou zmierni zápaly hrdla a uľaví pri kašli. Funguje tiež ako rýchla záchrana pri bodnutí hmyzom. Upokojí pokožku, odstráni štípanie, pálenie a svrbenie. Zmiešajte ju s vodou a vo forme kašičky aplikujte na postihnuté miesto. Používa sa aj na zmiernenie prekysleného žalúdka po konzumácii ťažkého a mastného jedla. Stačí rozmiešať ½ čajovej lyžičky s vodou a vypiť. S dávkovaním to však nepreháňajte, ak vám problémy neprejdú ani na ďalší deň, kontaktujte lekára. Taktiež nie je vhodná pre deti do 6 rokov a osoby, ktoré užívajú pravidelne lieky.

zdroj: Jana Komadelová Na pleseň uhorkovú vyskúšajte postrek so sódou bikarbónou.

Využijete ju v záhrade

Sóda bikarbóna účinne pomôže s plesňou na rastlinách. Stačí si pripraviť postrek z vody a sódy (1 lyžička sódy na 1 liter vody) a aplikovať na postihnuté listy. Taktiež vyčistí fľakaté a špinavé hlinené črepníky, zbaví kompost nepríjemného zápachu či ochráni záhony pred mravcami. Ak neviete, aký typ pôdy máte v záhrade, aj tu bude nápomocná. Stačí, ak z nej nasypete trochu na vlhkú pôdu. Ak sa vytvoria bublinky, tak je vaša pôda kyslá.

