V úvode júnového vydania sa spolu so záhradnou a krajinnou architektkou pozrieme na to, ako vytvoriť novú záhradu so starými osvedčenými prvkami. Výsledok je dokonalý!

Drevené sudy, prevažne dubové, sa používali od nepamäti na zrenie tých najkvalitnejších vín. Len čo splnia svoju funkciu, môžu prebrať úlohu dizajnových predmetov, ktoré prinesú úžitok nielen do interiéru domu, ale aj do exteriéru záhrady.

Hoci vo voľnej prírode dorastajú do niekoľkometrovej výšky a dokážu plodiť figy, v našich domácnostiach sú známe ako obľúbené izbovky mnohých tvárí. Všetky podoby dokážu narobiť v interiéri parádu, len musia mať vhodné podmienky. Figovník, známy aj ako fikus, si určite zamilujete!

Témou mesiaca je praktický manuál rozmnožovania. Aby ste sa však dopracovali k úspešnému výsledku, treba prihliadať na konkrétny druh i prirodzený proces rastu materskej rastliny a tomu prispôsobiť spôsob rozmnožovania.

Ešte v nedávnej minulosti boli čerešne súčasťou alejí pri cestách i poľnohospodárskych usadlostiach. Zberači ich oberali z vysokých rebríkov dlhých aj 7 metrov. Mnohé stromy uhynuli z dôvodu veku i vplyvom inej poľnohospodárskej činnosti. Takéto sady sú dnes už vzácnosťou a ustupujú moderným spôsobom pestovania.

S nástupom pekného počasia a dlhých teplých večerov aj vy akosi prirodzene trávite viac voľného času v záhrade. Čo najviac si ho spríjemnite, zdokonaľujte záhony, odpočívajte, vytvorte si vlastný kúsok raja. Viete, čo robí záhradkár začiatočník v júni?

Trávnik je obľúbený záhradný prvok, často slúžiaci na prepojenie všetkých ostatných štruktúr. Vytvorí príjemnú pochôdznu plochu a do záhrady často vnáša pocit otvoreného priestoru. Všetko od výberu až po starostlivosť a kosenie sa dočítate v článku od Idy Furikovej.

Postupujúca vegetácia stromov vyžaduje vašu každodennú starostlivosť, pričom do záhrady by ste nemali chodiť bez nožníc. Priebežne odstraňujte všetky nevhodne rastúce a neperspektívne výhonky, ktoré nebudete potrebovať na úrodu či tvorbu štruktúry koruny.

Zeleninové druhy, ktorých konzumná časť rastie pod zemou, sú zásobárňou vody, živín a chutia nielen ich pestovateľom, ale aj nezvaným návštevníkom záhrady. Aj keď dôsledky poškodenia sú rôzne, jedno majú spoločné – prirodzeného nepriateľa!

Ešte nedávno sa papriky pestovali iba v najteplejších oblastiach na juhu Slovenska, dnes ich však nájdete aj v záhradách na Orave či pod Tatrami. Stále však zostávajú chúlostivou zeleninou, ktorá vyžaduje výnimočnú starostlivosť. Prečítajte si, ako na ne, aby ste v lete a začiatkom jesene nosili domov plné koše plodov.

Záhradkárov každoročne potrápia hlavne dve – pleseň zemiaková a pleseň uhorková. Ako im predchádzať, na čo si dať pozor, kedy siahnuť po chémii a treba vôbec? Poradíme vám, ako proti plesniam na zelenine!

Rozlúčte sa so smútkom či s negatívnymi myšlienkami a uvoľnite priestor pozitívnej energii, radosti a úsmevu. Okrem zmeny myslenia vám budú nápomocné aj niektoré bylinky. Neberte však tieto rady príliš vážne, veď s humorom je život hneď krajší!

V každom druhom vydaní Záhradkára sa venujeme vašim čitateľským otázkam a poskytneme vám základnú orientáciu v probléme. Samozrejme, aj naďalej odporúčame riešiť konkrétne záležitosti osobne s advokátom vo vašom okolí.

