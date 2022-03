Sauna je skvelý spôsob ako si vytvoriť v záhrade kúsok raja, ktorý vám poskytne miesto na zaslúžený oddych a relax aj počas chladného obdobia. Na čo nezabudnúť pri stavbe sauny, sme sa spýtali pána Vojtecha Kissa zo spoločnosti Finskasauna.sk.

Ktoré druhy sáun sú vhodné na použitie v záhrade?

Najrozšírenejšou saunou na vonkajšie použitie je fínska sauna. S ohľadom na jednoduchosť konštrukcie, prijateľnú cenu a spôsob vykurovania by som do záhrady odporučil fínsku saunu v podobe drevostavby s vnútorným dreveným obkladom a ako zdroj tepla vybral saunovú pec na drevo.

Aké sú počiatočné náklady na stavbu sauny a na aké náklady treba myslieť v nasledujúcich rokoch?

Výška nákladov závisí od druhu sauny a od spôsobu výstavby. Cenovo najdostupnejšie je, ak vám saunu dodajú na palete už predvyrobenú a vy si ju postavíte podľa návodu. Toto je možné pri sudovej (barelovej) alebo klasickej saune z masívu. Počiatočná investícia s ohľadom na veľkosť predstavuje 2 500 €, no najčastejšie sa cena pohybuje od 4 000 do 6 000 €. Náklady na vykurovanie sa odvíjajú od veľkos­ti sauny, spôsobu vykurovania a štýlu saunovania. Jedno priemerné saunovanie s elektrickým zdrojom tepla vyjde približne na 1,5 až 3 €. Rovnako veľká fínska sauna s kachľami na drevo vyjde do 1,50 € v závislosti od ceny dreva, ktorým kúrite. Do nákladov si vždy treba pripočítať aj nevyhnutnú údržbu.

Čo je prvým krokom, ak sa pre saunu rozhodneme?

Na základe stanoveného rozpočtu si môžete vybrať svojpomocné zhotovenie alebo dodávku na kľúč. Prijateľná je aj ich kombinácia, keď si jednoduchšiu časť konštrukcie zabezpečíte sami a na zložitejšie technické veci požiadate o pomoc odborníka.

zdroj: finskasauna.sk Najideálnejším a najpohodlnejším riešením je umiestnenie sauny v blízkosti kúpacieho jazierka.

Aké umiestnenie je najideálnejšie?

Ak ide o umiestnenie, je dobré vybrať miesto s dostatkom súkromia, ale aj pekný výhľad počas saunovania má svoje čaro. Z hľadiska výstavby je potrebné zohľadniť prítomnosť inžinierskych sietí a myslieť na dostupnosť elektriny, zdroj vody i odpadu.

Ako treba pripraviť miesto pred jej osadením?

V závislosti od druhu želanej sauny a jej veľkosti je nevyhnutné miesto pod saunou zabezpečiť vybudovaním betónových podstavcov, základových pásov alebo základovej dosky. Napríklad na sudovú saunu postačia pásy, pri väčších drevenicových stavbách treba základovú dosku.