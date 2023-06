Zabávač Oliver Andrásy si užíva zaslúžený dôchodok a voľný čas najradšej trávi s milovanými vnučkami a doma, vo svojom kráľovstve.

Oliver Andrásy žije v nádhernom luxusnom dome a jeho záhrada je skutočným rajom. Po vstupe do záhrady sa môžete ocitnúť v rozprávkovom prostredí plnom kvetov a zelene. Výsadby sú starostlivo usporiadané a zaručujú kontinuálne miesto pre zaslúžený oddych a relax. Dôkazom toho je aj vnútorné sedenie oproti kuchyni, kde máte pocit, akoby ste sa ocitli na zámku alebo v múzeu. Denník Plus 1 deň ho pred rokom navštívil a moderátor ukázal, ako to tam vyzerá.

zdroj: MATEJ KALINA Na návšteve v záhrade u Olivera Andrásyho, slovenského moderátora, scenáristu a režiséra.

Dominantou priestoru sú červené ruže a starostlivo strihané okrasné kry, ktoré sú dielom domáceho pána. Nechýba honosná fontána a neprehliadnuteľné sochy. Osvieženie zaručuje plavecký bazén a relax terasa s posedením. A interiér domu vôbec nezaostáva!

zdroj: MATEJ KALINA Oliver Andrásy sa o záhradu stará aj sám. No pravidelne k nim chodí aj záhradník.

zdroj: MATEJ KALINA Toto je interiér chaty Olivera Andrásyho, ktorú si zveľadil pred zhruba rokom. Nikam na hory teda nemusí chodiť. Chatu má doslova u seba doma.

“Nedávno som si to tu vyzdobil obrazmi, keďže som tým Rytierom rádu Svätého Juraja. Tu ma napr. pasuje Karol Habsburg Lothringen, jeho kráľovská a cisárska výsosť,” ukazuje na jeden z obrazov. Urobil som z toho taký kutloch rytierov. "Táto časť je dokonca staršia ako celý dom, lebo voľakedy tu bol iný dom, ale takto som si to vyzdobil iba pred zhruba rokom. Chatka má už asi 20 rokov a dom má 14 rokov,” hovorí Andrásy s tým, že žiadnu inú chatu niekde na horách na Slovensku vôbec nepotrebuje.