Vymenovať farby, v ktorých kvitnú, možno len ťažko. Podobnou paletou sa môžu pochváliť snáď len ruže. V prípade rododendronov sú však výrazne voňavé kvety skôr výnimkou.

Vybrať si je ťažké

V ponuke záhradných centier, okrasných škôlok aj e-shopov nájdete bohatú ponuku rozličných druhov a odrôd. Máte na výber z farieb, ktorých je naozaj nespočetné množstvo. Dokonca môžete prispôsobiť aj výšku a šírku kra, stačí si len pozorne prečítať opis danej odrody. Medzi najvýznamnejšie patria veľkokveté hybridy, ktoré dorastajú do jedného metra, majú veľké kožovité listy a vzpriamené súkvetia. Tvarom kvetov sa im podobajú hybridy Yakushimanum, ale vzrast je podstatne menší a veľmi hustý. Mladé listy sú plstnato chlpaté. Kompaktný pologuľovitý habit, okrúhle listy a previsnuté kvety sú typické pre hybridy Williamsianum. Nízke trpasličie kry rozrastajúce sa do šírky, väčšinou s červenými zvončekovitými kvetmi, charakterizujú hybridy Repens.

zdroj: shutterstock Typické sú pre ne kopijovité tmavozelené listy rôznej dĺžky. Pestujú sa najmä pre atraktívne kvety, ktoré vyrastajú jednotlivo alebo v zhlukoch od konca jari do leta.

Menšie sestry rododendronov? Aktuálne sa podľa botanického názvoslovia rozlišuje len rod rododendron (Rhododendron). Kedysi však boli dva, a to rododendron a azalka (Azalea), ale pre podobnosť jednotlivých poznávacích znakov sa oba časom zlúčili. Zo záhradníckeho pohľadu sa predsa len líšia. Rododendrony sú vždyzelené neopadavé rastliny a väčšinou kvitnú fialovými, ružovými a bielymi nevoňavými kvetmi. Hoci priemerná výška je 1,8 m, môžete sa stretnúť aj s rozpätím od 30 cm do 6 m. Vždyzelené japonské azalky sú nižšieho a rozložitého vzrastu. Opadavým sa na jeseň dosýta vyfarbujú listy, sú vyššie a niektoré druhy presahujú až 2 m. Na jar zakvitajú sýtymi odtieňmi žltej, oranžovej či červenej farby.

Rozžiaria tieň

Rododendronom sa bude najlepšie dariť v polotieni, ale zvládnu aj tienisté stanovištia. Vo veľmi tmavom tieni však zle alebo vôbec nekvitnú. Zabezpečte, aby rastliny neboli vystavené priamemu slnku počas poludnia. Ideálne je pestovať ich pod korunami hlboko koreniacich stromov a krov. Dobre sa cítia v spoločnosti borovíc (Pinus) alebo jarabín (Sorbus). Do ich podsadby môžete vysadiť ďalšie rastliny, ktoré však musia spĺňať spoločné nároky na kyslosť pôdy. K takým patria napríklad pierisy (Pieris), kamélie (Camellia), vresy (Calluna) či hosty (Hosta). Pekne vyzerajú aj s jarnými cibuľovinami či s valdštajnkou trojpočetnou (Waldsteinia ternata), kalmiou širokolistou (Kalmia latifolia), krpčiarkou veľkokvetou (Epimedium grandiflorum) a zimozeleňou menšou (Vinca minor).

Tip Záhradkára Rododendrony môžete pestovať aj na slnečnom stanovišti. Rastliny zo skupiny Yakushimanum sú označené písmenom "Y". Ide o hybridy, ktoré uprednostňujú viac svetla, pri dostatočnej vlhkosti sa im darí aj na slnku.

zdroj: shutterstock Aby ste pri pestovaní rododendronov zabránili trvalému zamokreniu pôdy, na dno jamy nasypte drenážnu vrstvu v hrúbke asi 10 cm. Môžete použiť stavebný piesok alebo štrk. Na piesočnatých pôdach zapracujte kompost.

Výsadba na konci jari

Koniec apríla a začiatok mája sú ideálne mesiace na výsadbu. Pôda v záhone musí byť kyprá, bohatá na živiny a optimálna hodnota pH je 4,2 až 5,5. Rozmery výsadbového lôžka by mali spĺňať určité kritériá. Jama musí mať aspoň 50 cm do hĺbky a priemer približne 150 cm. Od ostatných rastlín sa vyznačujú aj špecifickými nárokmi na pôdu. Pre svoj bezchybný rast potrebujú kyslú pôdu s veľkým obsahom humusu. Ťažkú, ílovitú pôdu nahraďte substrátom zloženým z rovnakých dielov – kompost, kôra a piesok. Ak máte možnosť, môžete primiešať aj dobre vyzretý kravský hnoj. Nesaďte ich však príliš hlboko, ker by inak mohol začať časom odumierať. Miesto koreňového krčka nechajte vyčnievať asi 1 až 2 cm nad pôdou.

zdroj: shutterstock Po výsadbe rododendrony dobre zalejte a prihnojte hrsťou rohovinovej múčky v oblasti koreňov. Na záver nezabudnite na nástielku kôry alebo rašeliny v hrúbke 5 cm. Je to ochrana pred vysychaním spôsobeným rýchlymi zmenami teplôt.

Hnojením k záplave kvetov

Bohaté kvitnutie a zdravý vzhľad listov zabezpečíte pravidelným hnojením minerálnymi hnojivami bez obsahu vápnika. Od druhého roku po výsadbe vždy v marci alebo apríli aplikujte dlho pôsobiace hnojivo určené na rododendrony podľa návodu na etikete a zapracujte rohovinovú múčku (90 g/m 2) do tretiny priestoru pod vysadenou rastlinou. Malolisté druhy potrebujú len polovičné množstvo hnojiva.

Odstraňovanie kvetov! Kvitnutie podporíte aj pravidelným odstraňovaním odkvitnutých kvetov ešte pred dozretím semien. Tvorba semien by rastlinu stála zbytočne veľa energie, čo by sa mohlo prejaviť na budúci rok slabým kvitnutím. Pri odstraňovaní kvetov dávajte pozor, aby ste nepoškodili púčiky nových výhonkov pri ich báze. Preto to vždy robte ručne a nie nožnicami!