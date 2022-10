Pretože semená pagaštanu konského obsahujú saponíny, ktoré majú podobnú chemickú štruktúru ako umelé zlúčeniny nachádzajúce sa v pracích prostriedkoch, dá sa z nich vyrobiť celkom dobrá náhrada.

Gaštany sú ozajstným symbolom jeseň a tak sme ani my neodolali a na prechádzke v parku sme si ich zopár vložili do vreciek. A oplatilo sa! Pretože okrem liečivých účinkov (VIDEOrecept na skvelý masážny olej nájdete tu) sme sa o nich dozvedeli ešte oveľa viac.

Medzi iným i to, že by nám mali pomôcť v boji proti škvrnám na oblečení. Pravdou je, že predstava bola o niečo veľkolepejšia než realita, no i tak vám tento ekologický prací gél odporúčame minimálne vyskúšať. Budete tak môcť lepšie zhodnotiť, či je to pre vás, ako sa hovorí, to pravé orechové - v tomto prípade skôr gaštanové :)

Prvým krokom je prášok

Áno, presne ten čarovný gaštanový prášok, s ktorým ste sa na našom webe možno už stretli. Ak nie, tak to určite napravte, pretože bez prášku nebude ani prací gél. Tu nájdete video s postupom jeho výroby.

zdroj: Michal Sedláček Prášok z pagaštanu konského využijete na výrobu domácej kozmetiky aj pracieho gélu.

Nie je univerzálny!

Toto je jedna z najdôležitejších informácií. Prací gél z pagaštanu totiž treba rozlišovať, pokiaľ ide o jeho použitie na farebnú alebo na bielu bielizeň. A to už pri prvotnej výrobe základného prášku.

Myslite preto na to, že:

Ak z gaštanov pri výrobe neodstránite hnedú šupku, bude prací gél vhodný len na farebnú, respektíve tmavšiu bielizeň. Naozaj to nepodceňte, lebo šupky môžu farbiť!

V prípade, že rozmixujete len biele jadrá, môžete ho použiť na bielu bielizeň a na zvýšenie bieliaceho účinku doň navyše pridať lyžičku sódy bikarbóny.

Inak sa takýto gél používa rovnako ako každý iný. Jednoducho ho nalejete do príslušnej priehradky práčky.

zdroj: Michal Sedláček Ak chcete, aby prací gél z pagaštanu bielizeň naozaj pekne prevoňal, na záver doň pridajte zopár kvapiek obľúbeného esenciálneho oleja.

Máte už prášok? Potom hor sa do výroby pracieho gélu

Nečakajte zázraky

Znamená to, že gaštany nie sú všemocné. Vyčistenie škvŕn od trávy, čokolády či červeného vína od nich nečakajte. Z našej skúsenosti môžeme povedať, že sa hodia skôr ako alternatíva na prepratie mierne prepoteného oblečenia, či na osvieženie toho, ktoré dlhšie ležalo v skrini bez povšimnutia.

Do zásoby radšej nie

Vyrobení prací gél vydržal bez zmeny farby, konzistencie a vône v uzavretej fľaške mimo priamych slnečných lúčov tri týždne. Potom sme už nadobudli pocit, že začal mierne pracovať. Robiť si veľké zásoby sa preto neoplatí. Pagaštany si radšej uchovajte vo forme naozaj dobre vysušeného prášku. Ten, pokiaľ mu nedovolíte navlhnúť a splesnieť, vydrží naozaj veľmi, veľmi dlho.