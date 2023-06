Kvety istotne patria do záhrady. Sú krásne na pohľad, lákajú opeľovačov, ale i nádherne voňajú. Keď ucítime vôňu kvetov, je nám príjemne. Pozrieme sa na 5 kvetov, ktorá nielen skrášlia záhradu, ale i ju prevoňajú.

Hrachor voňavý ( Lythyrus odoratus)

Ide o popínavú rastlinku, ktorá môže vyrásť až do výšky 3 metrov. Kvitne od júna až do októbra. Potrebuje priepustnú a výživnú pôdu. Aby vám pekne rástol, treba ho hnojiť hnojivom pre kvitnúce rastliny a pravidelne ho polievať. Aby sme zaistili dlhé kvitnutie, treba odkvitnuté kvety strihať. Hrachory odjakživa patrili medzi obľúbené rastliny, najmä na dedinách. Krásne oživili steny plotov a múrov. Hrachor nemusíme sadiť iba na záhonoch, dobre sa mu darí aj v nádobách. Ak použijete nádobu a hrachor chcete pestovať vedľa vašich nôh, pridajte k nemu aj oporu. Ale dá sa krásne vysadiť aj do závesných košíkov, odkiaľ bude rastlinka krásne kvitnúť smerom na dol. Posedenie pod ním bude balzamom na dušu.



zdroj: Canva Hrachor voňavý skrášli ploty a múry

Hrachor možno aj odtrhnúť a dať ho aj do vázy, prevonia celý byt. Má to aj nevýhodu, pokiaľ ho odtrhnete, nevydrží dlho na žive. Na rez sa hodia vyšľahtené odrody s tými najrôznejšími farbami. Pokiaľ necháte hrachor tak a bude kvitnúť v záhrade, pomôže jej. Pri raste ako ostatné bôbovité rastliny obohatia pôdu dusíkom. Vhodné je ho zasadiť k zelenine, kde použite aj oporu, aby nezatienil ostatné rastliny.